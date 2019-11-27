Уряд підтримав запровадження електронних трудових книжок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні підтримав ініціативу Мінсоцполітики запровадити в Україні електронні трудові книжки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила міністр соцполітики України Юлія Соколовська, передає УНН.
"Сьогодні уряд підтримав ініціативу Мінсоцполітики щодо електронних трудових книжок. Відтепер з‘являється можливість того, що паперова трудова книжка перестане бути документом суворої звітності та відійде у минуле", - написала міністр.
За її словами, працівники не повинні будуть збирати купи довідок для підтвердження свого трудового стажу, якщо втратили книжку, а пенсії та соціальні виплати поступово стануть призначатися автоматично без зайвої бюрократії.
"Це дозволить кожному у кілька кліків за допомогою електронного підпису отримати витяг у електронному кабінеті Пенсійного фонду і не боятися загубити трудову книжку. Працівники будуть впевнені, що відомості завжди надійно захищені, а недобросовісний роботодавець їх не викривить. Коли настане час оформити пенсійні виплати - це буде легко та без клопоту збирання підтверджувальних документів - всі дані вже знатиме Пенсійний фонд. Роботодавці не будуть навантажені зайвим кадровим обліком і матимуть завжди достовірну інформацію про своїх працівників", - зазначила Соколовська.
Окрім того, ніхто не заборонятиме продовжувати дублювати відомості про свою трудову діяльність на папері.
"Для остаточного втілення цих змін потрібна підтримка народних депутатів, які голосуватимуть за відповідний законопроект. Просимо Верховну Раду підтримати", - вказала міністр.
Раніше УНН повідомляв, міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет має намір протягом 6-9 місяців "винищувати" паперові процеси у сфері HR у держорганах.