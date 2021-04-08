“Укрзалізниця” обіцяє співпрацювати з парламентською ТСК і назвати причини катастрофічної ситуації

Цитата

“Укрзалізниця розгляне всі зауваження та уточнення ТСК до наданої інформації. Відповіді будуть передані в обсязі та в строки, передбачені чинним законодавством. Також уже посилено контроль над виконанням строків надання інформації ТСК.

В Укрзалізниці впевнені, що співпраця ТСК та товариства дозволить встановити справжні фактори, що призвели до зазначеного погіршення технічного стану підприємства та його основних виробничих показників. Зі свого боку нинішнє керівництво Укрзалізниці, розуміючи важливість та нагальність цієї роботи, демонструє свою відкритість та всіляко сприятиме наданню ТСК необхідної для роботи інформації та даних”, — заявили в “Укрзалізниці”.

Ексклюзив УНН

Окремо для УНН в “Укрзалізниці” повідомили, що станом на 5 квітня “Укрзалізниця” отримала від ТСК 36 запитів на інформацію, 14 з яких вже опрацювала і надала відповіді.

“В товаристві вживаються всі можливі заходи для забезпечення своєчасного та в повному обсязі надання інформації на адресовані запити з ВРУ ТСК”, — наголосили в “Укрзалізниці”.

Співрозмовники УНН з “Укрзалізниці” повідомляють, що розпорядження “гальмувати” надання відповідей на запити ТСК надав голова правління “Укрзалізниці” Володимир Жмак ще до свого звільнення у березні.

Доповнення

Наприкінці березня ТСК пригрозила “Укрзалізниці” за протидію парламентському слідству.

У контексті

17 березня Кабмін звільнив Володимира Жмака з посади голови правління “Укрзалізниці”. На цю посаду він був призначений у серпні минулого року. Його першим кадровим рішенням було призначення директором з комерційної роботи “Укрзалізниці” Іраклі Езугбая, колишнього керівника залізниці Грузії. Обидва співпрацювали з Міхеілом Саакашвілі.

Збиток “Укрзалізниці” за минулий рік сягнув 12 млрд грн, 7 млрд грн з яких — на вантажних перевезеннях, зокрема через рішення Езугбая знизити відповідні тарифи “Укрзалізниці”. Він пояснив це умовами ринку, проте рішення насправді він міг ухвалити в умовах конфлікту інтересів — на користь компанії “Дженерал контейнер сервісес”, якою володів до призначення в “Укрзалізницю” і яка займається вантажними залізничними перевезеннями. Засновником “Дженерал контейнер сервісес” є також компанія “Рисоіл”, яка минулого року отримала в управління херсонський порт за договором концесії. Тож, вагони “Укрзалізниці” могли за зниженою ціною забезпечувати перевезення товару в херсонський порт “Рисоіл”.

У збитках “Укрзалізниці” і наслідках “тарифів Езугбая” нині розбирається Тимчасова слідча комісія, бо НАБУ з цим не справилося попри підписаний меморандум. Деякі ЗМІ пояснюють таку бездіяльність НАБУ зв’язками Міхеіла Саакашвілі з першим заступником НАБУ Гізо Углавою. Детально тут.

До теми

Народний депутат від фракції “Слуга народу” Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Міхеіл Саакашвілі і його громадська організація “Офіс простих рішень” грубо втручаються в роботу державних органів України і просувають свої лобістські проекти.