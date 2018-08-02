"Укрнафта" повідомила про зупинку близько 50 свердловин на п'яти родовищах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Сьогодні буде зупинено 47 нафтових свердловин на п’яти родовищах, у зв’язку з проблемами з відвантаженням нафти з Надвірної. Про це повідомили в “Укрнафті”, передає УНН.
“Виробничники вже розпочали зупиняти роботу свердловин. Сьогодні буде зупинено 47 свердловин на п’яти родовищах”, — сказано у повідомленні.
Зауважимо, вчора компанія заявила про зупинку 13 нафтових та нафтогазових родовищ, через відсутність цистерн для вивозу нафти з родовищ у Надвірній.
Пізніше “Укрзалізниця” повідомила, що надала 150 цистерн під навантаження темних нафтопродуктів та звинуватила у проблемі “Нафтохімік Прикарпаття”, який, за даними УЗ, несвоєчасно оформляв електронні заявки на вагони.
Водночас в “Укрнафті” стверджують, що їх підрядник (“Нафтохімік”, — ред.) оформляв заявки і в червні, і в липні, і в серпні.
“І якщо в червні, в принципі, заявки задовільнялись, то в липні ситуація чомусь раптово змінилась... Ще на початку липня було направлено дві заявки разом на 224 цистерни. По факту доїхало лише 57, що очевидно недостатньо. На серпень потрібно 310 цистерн. „Укрзалізниця“ говорить, що поки в наявності є 150, але жодна з них ще навіть не почала рухатись у напрямку Надвірної”, — повідомили в “Укрнафті”.
Нагадаємо, НАБУ підтримало боротьбу з незаконним привласненням 1 млн тонн нафти ПАТ “Укрнафта”.