"Укрнафта" сообщила об остановке около 50 скважин на пяти месторождениях

“Производственники уже начали останавливать работу скважин. Сегодня будет остановлено 47 скважин на пяти месторождениях”, — говорится в сообщении.

Отметим, вчера компания заявила об остановке 13 нефтяных и нефтегазовых месторождений, из-за отсутствия цистерн для вывоза нефти с месторождений в Надворной.

Позже “Укрзализныця” сообщила, что предоставила 150 цистерн под погрузку темных нефтепродуктов и обвинила в проблеме “Нефтехимик Прикарпатья”, который, по данным УЗ, несвоевременно оформлял электронные заявки на вагоны.

В то же время в “Укрнафте” утверждают, что их подрядчик (“Нефтехимик”, — ред.) оформлял заявки и в июне, и в июле, и в августе.

“И если в июне, в принципе, заявки удовлетворялись, то в июле ситуация почему-то внезапно изменилась... Еще в начале июля были направлены две заявки всего на 224 цистерны. По факту доехало только 57, чего явно недостаточно. На август нужно 310 цистерн. „Укрзализныця“ говорит, что пока в наличии есть 150, но ни одна из них еще даже не начала двигаться в направлении Надворной”, — сообщили в “Укрнафте”.

Напомним, НАБУ поддержало борьбу с незаконным присвоением 1 млн тонн нефти ПАО “Укрнафта”.