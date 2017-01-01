Українців закликали бути обережними під час подорожей Туреччиною
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Посольство України в Туреччині закликало українців бути обережними під час подорожей Туреччиною, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"У зв’язку з терактом, що відбувся в м.Стамбул 01 січня 2017 року, вчергове звертаємо увагу громадян України, які перебувають або планують відвідати Туреччину, на необхідності дотримання правил безпеки, а також рекомендацій МЗС України і Посольства.
Посольство настійливо рекомендує уникати без зайвої потреби тривалого перебування в транспортних терміналах (аеропорти, морські порти, залізничні та автобусні вокзали), на вузлових зупинках громадського транспорту, обмежити відвідування адміністративних будівель, великих торговельно-розважальних комплексів, ресторанів, кафе, нічних клубів, постійно стежити за новинами щодо розвитку ситуації в країні та місці перебування, неухильно виконувати всі законні вказівки та рекомендації правоохоронних органів і місцевої влади, завжди мати при собі документи, які посвідчують особу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з 39 загиблих у Стамбулі опізнано 21 особу. Громадян України серед загиблих немає.
Як повідомляв УНН, внаслідок нападу на нічний клуб у Стамбулі зросла до 39, 69 осіб отримали поранення.