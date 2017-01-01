Украинцев призвали быть осторожными во время путешествий Турцией
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Посольство Украины в Турции призвало украинцев быть осторожными во время путешествий Турцией, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"В связи с терактом, который состоялся в г. Стамбул 1 января 2017 года, в очередной раз обращаем внимание граждан Украины, которые находятся или планируют посетить Турцию, необходимость соблюдения правил безопасности, а также рекомендаций МИД Украины и Посольства.
Посольство настоятельно рекомендует избегать без крайней необходимости длительного пребывания в транспортных терминалах (аэропорты, морские порты, железнодорожные и автобусные вокзалы), на узловых остановках общественного транспорта, ограничить посещение административных зданий, крупных торгово-развлекательных комплексов, ресторанов, кафе, ночных клубов, постоянно следить за новостями по развитию ситуации в стране и месте нахождения, неуклонно выполнять все законные указания и рекомендации правоохранительных органов и местной власти, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность ", - говорится в сообщении.
Напомним, из 39 погибших в Стамбуле опознаны 21 человек. Граждан Украины среди погибших нет .
Как сообщал УНН, в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле возросло до 39, 69 человек получили ранения.