Українську делегацю в ПАРЄ чекає битва - Ар'єв

"Президент ПАРЄ закликала на червневій сесії проголосувати за зміни в регламент ПАРЄ, які дозволять повернутися російській делегації. Міністр з європейських справ Франції, яка почала головувати в Раді Європи, вважає, що треба виходити з "кризи в організації", але не мати при цьому "переможців або переможених". Більшість виступаючих на Постійному комітеті в Парижі сьогодні були критичні до планів повернення РФ, але... ще більше просто мовчали. Просто мов-ча-ли. Виступ дня належить шотландському Лорду Фоуксу, який спитав, чи була би така сама реакція у Ради Європи, якби окупували частину Фінляндії, Норвегії чи Франції", - написав Ар'єв.

Він зауважив, що на українську делегацію в ПАРЄ чекає битва (3 і 24-25 червня).

"У нас битви попереду, 3, 24 та 25 червня. Але тепер, вочевидь, без підтримки головного, хто відповідає за зовнішню політику", - відмітив голова української постійної делегації.

"Але ми, в українській делегації в ПАРЄ, не здамося. Навіть якщо нас буде вкрай мало", - резюмував Ар'єв.

Нагадаємо, раніше Естонії заявили, що РФ не може бути членом Ради Європи через агресію.

Як повідомляв УНН, голова української постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв заявив, що після рішення міністрів закордонних справ у Гельсінкі ризик повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи є дуже великим.