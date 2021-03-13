Український тенісист став півфіналістом турніру в Італії

Деталі

Суперники провели на корті 1 годину і 22 хвилини. Марченко реалізував 4 шансу на брейк з 13, а чех не заробив жодного брейкпойнта за гру — 6:4, 6:1.

У півфіналі Марченко зіграє з британцем Ліамом Броді (АТР 170). У 2017 році тенісисти провели єдиний очний поєдинок (на траві в Ноттінгемі перемогу святкував українець).

Варто нагадати

Марченко переміг дворазового тріумфатора “Вімблдону” у фіналі турніру в Італії.