Український полковник виступив на міжнародному авіашоу

"Неймовірний виступ полковника Олександра Оксанченка на Су-27 під час міжнародного авіапоказу The Royal International Air Tattoo викликав справжнє захоплення не тільки у глядачів, а й у військових пілотів", - написав Президент.



Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України опублікувало рейтинг пунктуальності українських авіакомпаній за червень.

Так, згідно з рейтингом, найбільш пунктуальною була компанія ПАТ "Мотор-Січ" - 100% рейсів з всіх 256 вилетіли вчасно. На другому місці "Міжнародні авіалінії України" – 98% рейсів вилетіли вчасно. Так, всього у компанії було 3130 рейсів за червень, з них 61 рейс затримався. На третьому місці "Роза вітрів" – 10 рейсів з 531 затримались, загалом 98% вчасних. Найменш пунктуальною виявилась авіакомпанія "Атлас Джет Україна" – 5 рейсів з 14 затримались, тобто 64% вчасні.