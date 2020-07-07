Український півзахисник потрапив до символічної збірної туру Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Портал WhoScored опублікував символічну збірну за підсумками 30-го туру італійського чемпіонату з футболу Серії А, передає УНН.
Руслан Маліновський із “Аталанти” за матч проти “Кальярі” отримав бал 8,3 і посів місце в центрі поля разом із Пулгаром з “Фіорентини” (8,3).
Також до символічного складу потрапили: воротар Йоронен із “Брешії”, захисники Куардадо, Куллі, Папетті, Руй, півзахисники Лінетті, Роналду та нападники Дібала і Муріель.
Варто відзначити, що українець у матчі з “Кальярі” заробив другу жовту картку для суперника і пенальті, який чітко реалізував Муріель.