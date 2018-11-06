Український наставник Скрипник став чемпіоном Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Український фахівець на чолі ФК “Рига” Віктор Скрипник привів клуб до чемпіонського титулу у внутрішньому чемпіонаті країни, передає УНН з посиланням на ФК “Рига”.
За один тур до кінця чемпіонату команда українського рульового на 6 пунктів випереджає найближчого конкурента “Вентспілс”.
Примітно, що раніше “Рига” обіграла “Вентспілс” в фіналі Кубка Латвії.
Додамо також, Скрипник почав тренерську кар’єру в академії “Вердера”, а в 2014-му році очолив першу команду німецького клубу, пропрацювавши до вересня 2016-го, після чого два роки залишався без роботи.