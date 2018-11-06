Украинский наставник Скрипник стал чемпионом Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украинский специалист во главе ФК “Рига” Виктор Скрипник привел клуб к чемпионскому титулу во внутреннем чемпионате страны, передает УНН со ссылкой на ФК “Рига”.
За один тур до конца чемпионата команда украинского рулевого на 6 пунктов опережает ближайшего конкурента “Вентспилс”.
Примечательно, что ранее “Рига” обыграла “Вентспилс” в финале Кубка Латвии.
Добавим также, Скрипник начал тренерскую карьеру в академии “Вердера”, а в 2014-м году возглавил первую команду немецкого клуба, проработав до сентября 2016-му, после чего два года оставался без работы.