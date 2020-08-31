Український футболіст забив гол п'ятою у чемпіонаті Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Український вінгер ФК "МОЛ Фехервар" Іван Петряк відзначився ефектним голом у виїзному матчі третього туру чемпіонату Угорщини проти "Будафокі", передає УНН з посиланням на сайт клубу-переможця.
Українець відправив м’яч п’ятою у ворота суперника на 90-й хвилині, зробивши рахунок на табло — 4:1. Петряк обігрався із партнером і перед воротарем суперника пробив точно п’ятою.
Таким чином, “Фехервар” здобув першу перемогу в стартових трьох матчах чемпіонату, а для Петряка цей гол став дебютним у сезоні.
Додамо, “Фехервар” вийшов у лідери чемпіонату, але у суперників є по грі в запасі — 5 очок в 3-х матчах.