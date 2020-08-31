Украинский футболист забил гол пяткой в чемпионате Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Украинский вингер ФК "МОЛ Фехервар" Иван Петряк отличился эффектным голом в выездном матче третьего тура чемпионата Венгрии против "Будафоки", передает УНН со ссылкой на сайт клуба-победителя.
Украинец отправил мяч пяткой в ворота соперника на 90-й минуте, сделав счет на табло - 4:1. Петряк обыгрался с партнером и перед вратарем соперника пробил точно пятой.
Таким образом, "Фехервар" одержал первую победу в стартовых трех матчах чемпионата, а для Петряк этот гол стал дебютным в сезоне.
Добавим, "Фехервар" вышел в лидеры чемпионата, но у соперников есть по игре в запасе - 5 очков в 3-х матчах.