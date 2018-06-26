Українські учасники Ліги Європи звели в нічию очний спаринг
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Запорізький стадіон “Торпедо” прийняв поєдинок українських клубів “Маріуполя” і “Зорі”, який носив товариський характер, передає УНН з посиланням на сайти команд.
Початок матчу пройшов в приблизно рівній грі. Поступово ініціативою заволоділи приазовці. Небезпечно пробивали Мишнєв і Бугай. На 30-й хвилині підопічні Олександра Бабича відкрили рахунок. Горбунов навісив зі штрафного і Чоботенко (знаходиться в команді на перегляді) головою переправив м’яч у ворота.
У другому таймі склади команд кардинально змінилися. Невеликою перевагою заволоділи господарі, в складі яких з’явилися досвідчені Вернидуб, Опанасенко, Громов, Хомченовсский. Приазовці в свою чергу намагалися відповідати гострими контратаками за участю Мишнєва, Полегенько, Бугая і Чурко.
Крапку у грі була поставлена на 85-й хвилині — “Зоря” зрівняла рахунок. Громов увірвався в штрафну і пробив повз Гальчука.
Зауважимо, що дані команди протистоятимуть одна одній в рамках стартового туру Української Прем’єр-ліги.