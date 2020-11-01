Українські та світові знаменитості поділилися фото з Хелловіну

Попри те, що свято популярне більше на заході, в Україні до святкування долучилося зіркове подружжя Потап та Настя Каменських, Леся Никитюк, Оля Полякова. Остання з дочкою напередодні свята записала кулінарне відео з рецептами з гарбуза. Зірки “Студії квартал 95” Євгеній Кошовий та Юрій Ткач з родинами в святкових костюмах вирушили в ліс по гриби.

На заході Хелловін святкували активніше. Відома королева цього свята Хайді Клум цього року не просто вигадала костюм, а зняла міні-фільм жахів. Співачка Леді Гага своїм костюмом закликала всіх голосувати на президентських виборах в США. А зірка Кім Кардаш’ян поділилася відео, як з дочкою ходила до печери жахів у вигляді гігантського павука.

Нагадаємо, минулого року у Канаді під час традиційного випрошування солодощів на Хелловін дитині попався пакетик з цукерками, що містять марихуану.