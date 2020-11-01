Украинские и мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Несмотря на то, что праздник популярнее на западе, в Украине к празднованию присоединились звездные супруги Потап и Настя Каменских, Леся Никитюк, Оля Полякова. Последняя с дочерью накануне праздника записала кулинарное видео с рецептами из тыквы. Звезды "Студии квартал 95" Евгений Кошевой и Юрий Ткач с семьями в праздничных костюмах отправились в лес по грибы.

На западе Хэллоуин праздновали активнее. Известная королева этого праздника Хайди Клум в этом году не просто придумала костюм, а сняла мини-фильм ужасов. Певица Леди Гага своим костюмом призвала всех голосовать на президентских выборах в США. А звезда Ким Кардашьян поделилась видео, как с дочерью ходила в пещеру ужасов в виде гигантского паука.

В прошлом году в Канаде во время традиционного попрошайничества сладостей на Хэллоуин ребенку попался пакетик с конфетами, содержащими марихуану.