Українські стронгмени провели чемпіонат України у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. На території столиці України відбувся чемпіонат України зі стронгмену, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію стронгмену України.
Кращим у ваговій категорії до 95 кг став атлет з Херсонщини — Василь Олейніков. Срібна нагорода дісталася Юрію Дувало, який представляє Львів. Трійку замкнув Олександр Білоконь з Білої Церкви.
У категорії до 110 кг здобув перемогу дніпрянин Віталій Герасимов, який встановив рекорд України в дисципліні “Кантовка колеса” — 6 оборотів за 20,84 секунд.
У категорії суперважковаговиків переміг львів’янин Павло Кордіяка, що дає йому право виступати на чемпіонаті світу, який відбудеться в Узбекистані.
Додамо, що срібна медаль категорії 110+ кг дісталася Олександру Кочергану з Чернівців, а “бронза” — Богдану Ксенчуку з Кривого Рогу.