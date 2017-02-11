Українські підприємства ЖКГ за дев'ять місяців минулого року зазнали збитків на 5,5 млрд грн - ЗМІ

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 42860 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 107497 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 113766 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 99512 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 118390 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 79468 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 88867 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97276 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88748 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 207081 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.5м/с
29%
Популярнi новини

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня, 03:13 • 16480 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 23999 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 23890 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 25111 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 16075 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 113757 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 207077 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 359017 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 294443 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 403354 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 24208 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 21800 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 99508 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 27730 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 32512 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Українські підприємства ЖКГ за дев'ять місяців минулого року зазнали збитків на 5,5 млрд грн - ЗМІ

Київ • УНН

 • 12381 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Збитки українських підприємств ЖКГ із 2014 року постійно зростають, що робить модернізацію галузі практично неможливою. Про це зазначила у своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва, передає УНН.

Українські підприємства ЖКГ за дев'ять місяців минулого року зазнали збитків на 5,5 млрд грн - ЗМІ

За її словами, сьогодні галузь буквально розвалюється через несвоєчасну оплату зростаючих тарифів населенням, а також субсидій, які ведуться на рівні взаємозаліків між постачальниками і державою.

"Про економію й модернізацію в таких умовах говорити складно, якщо взагалі можливо. Збитки підприємств ЖКГ у 2014-му становили 3 млрд грн, у 2015-му — 4,2 млрд, за дев'ять місяців 2016-го — перевалили за 5,5 млрд грн. Дебіторська заборгованість підприємств ЖКГ за цей самий період досягнула 13,3 млрд грн, кредиторська — 28 млрд. Організаціям ЖКГ від початку року нараховано 52,5 млрд грн, з них 12,2 млрд — тільки за грудень 2016-го. А от перераховано лише 37,5 млрд грн (за грудень — 7,9 млрд). Заборгованість бюджетів усіх рівнів перед організаціями, що надають житлово-комунальні послуги, на кінець грудня становила 22,6 млрд грн", - йдеться в статті.

При цьому, зношеність інфраструктури веде до колосальних втрат.

"Системи теплопостачання зношені, у них втрачається майже 2,5 млрд кубометрів газу, втрати в будинках ще більші — близько 9 млрд кубометрів. Люди оплачують, але не одержують понад 11 млрд кубометрів газу з 18,6 млрд, що поставляються для потреб ЖКГ. Скоротити втрати може тільки модернізація, що потребує величезних інвестицій. При цьому виробники тепла, така вже у нас система розрахунків, зобов'язані заплатити за газ до того, як з ними розрахується кінцевий споживач. Це породжує хронічні заборгованості й відсутність коштів для підтримання зношеної на 70% інфраструктури хоча б у задовільному стані", - вказує вона.

7 лютого Кабмін ухвалив рішення про зниження соціальних нормативів на послуги ЖКГ з урахуванням фактичного споживання енергоносіїв населенням. Як пише Юлія Самаєва, затверджені зміни набудуть чинності вже з наступного опалювального сезону і безпосередньо торкнуться найменш захищених верств населення — одержувачів субсидій.

Нагадаємо, у січні 2017 року тарифи на гарячу воду та опалення в Україні зросли на 88,4% порівняно із січнем 2016 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,521.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,605.60