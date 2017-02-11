Украинские предприятия ЖКХ за девять месяцев прошлого года понесли убытки на 5,5 млрд грн - СМИ

По ее словам, сегодня отрасль буквально разваливается из-за несвоевременной оплаты растущих тарифов населением, а также субсидий, которые ведутся на уровне взаимозачетов между поставщиками и государством.

"Об экономии и модернизации в таких условиях говорить сложно, если вообще возможно. Убытки предприятий ЖКХ в 2014-м составили 3 млрд грн, в 2015-м - 4,2 млрд, за девять месяцев 2016-го - перевалили за 5,5 млрд грн. Дебиторская задолженность предприятий ЖКХ за этот же период достигла 13,3 млрд грн, кредиторская - 28 млрд. Организациям ЖКХ с начала года начислено 52,5 млрд грн, из них 12,2 млрд - только за декабрь 2016 г. А вот перечислено лишь 37,5 млрд грн (за декабрь - 7,9 млрд). Задолженность бюджетов всех уровней перед организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги, на конец декабря составила 22,6 млрд грн", - говорится в статье.

При этом, изношенность инфраструктуры ведет к колоссальным потерям.

"Системы теплоснабжения изношены, в них теряется почти 2,5 млрд кубометров газа, потери в домах еще больше - около 9 млрд кубометров. Люди оплачивают, но не получают более 11 млрд кубометров газа из 18,6 млрд, поставляемых для нужд ЖКХ. Сократить потери может только модернизация, что требует огромных инвестиций. При этом производители тепла, такая у нас система расчетов, обязаны заплатить за газ до того, как с ними рассчитается конечный потребитель. Это порождает хронические задолженности и отсутствие средств для поддержания изношенной на 70% инфраструктуры хотя бы в удовлетворительном состоянии", - указывает она.

7 февраля Кабмин принял решение о снижении социальных нормативов на услуги ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей населением. Как пишет Юлия Самаева, утвержденные изменения вступят в силу уже со следующего отопительного сезона и непосредственно коснутся наименее защищенных слоев населения - получателей субсидий.

Напомним, в январе 2017 г. тарифы на горячую воду и отопление в Украине выросли на 88,4% по сравнению с январем 2016 года.