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Українські гімнастки завоювали медалі на етапі Гран-Прі у Франції

Українські гімнастки завоювали медалі на етапі Гран-Прі у Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. На етапі Гран-прі у французькому Тьє завершилися фінали в окремих та командних видах художньої гімнастики, передає УНН з посиланням на Федерацію художньої гімнастики України.

Українські грації були представлені у всіх фіналах, за винятком фіналу з м’ячем, і показали високі результати.

Першу медаль в скарбничку збірної принесли груповички: Анастасія Возняк, Валерія Ханіна, Валерія Юзьвяк, Діана Міжеріцкая, Дарина Кобець та Аліна Бихно завоювали “срібло” в багатоборстві.

Стартову медаль в окремих фіналах принесла Україні наша юна 15-річна гімнастка Влада Никольченко: отримавши за свою програму з обручем високі 18,450, Влада стала кращою в цьому виді. Друга наша грація Алена Дьяченко допустила втрату предмета, зайнявши 7-е місце в цьому фіналі.

Гідні результати показала і наша збірна команда в групових вправах. Високі 19,050 за вправу з 5 обручами дозволили дівчатам завоювати золото в цьому виді. З м’ячами і скакалками грації припустилися кількох помилок, проте завдяки високій труднощі програми отриманої оцінки 16,900 виявилося досить для бронзової медалі.

Крім того, за сумою балів за свої виступи наша збірна другий рік поспіль стала кращою в командній першості.

Зауважимо, що всього в скарбничці України з цього старту 2 золоті медалі, “срібло”, “бронза” і перемога в командній першості.

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