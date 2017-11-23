Українські біатлоністки не потрапили до топ-10 у дебютній гонці Кубка IBU

Кращою стала Марія Панфілова, якій, єдиній серед українок, вдалося впоратися з несприятливими погодними умовами - два промахи і 12-й результат на фініші.

Решта дівчат фінішували за межами двадцятки найсильніших. Юлія Журавок з п'ятьма незакритими мішенями зуміла за рахунок кращої скорострільності на дві секунди обійти Ольгу Абрамову, у якої на один промах менше, і на чотири секунди - Яну Бондар з її шістьма колами штрафу. Причому Бондар пари сотень метрів дистанції не вистачило, щоб випередити подруг по збірній - на останньому колі вона методично відігравала позиції. На фініші українки посіли, відповідно, 28-е, 29-е і 32-е місця.

Ще трохи нижче, і також лише з 50 відсотками влучань, розташувалася Надія Бєлкіна - 38-й результат. Найменш досвідчена серед наших дівчат Марія Кручова в результаті стала 53-ю.

Примітно, що п'ять із шести дівчат мали за плечима старти в Кубку світу, а також набрані кубкові очки і навіть подіуми в змаганнях найсильніших.

Відзначимо, що у чоловічому спринті кращим серед українців стали Антон Мигда – 33-й, Максим Івко – 44-й та Тарас Лесюк – 45-й.

Додамо також, завтра в Шушені день відпочинку, а 25 листопада чоловіки і жінки ще раз позмагаються на дистанції спринтів.

Як повідомляв УНН, чоловіча збірна України відправилась на етап Кубку світу з біатлону.