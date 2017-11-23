Украинские биатлонистки не попали в топ-10 в дебютной гонке Кубка IBU

Лучшей стала Мария Панфилова, которой, единственной среди украинок, удалось справиться с неблагоприятными погодными условиями - два промаха и 12-й результат на финише.

Остальные девушки финишировали за пределами двадцатки сильнейших. Юлия Журавок с пятью незакрытыми мишенями сумела за счет лучшей скорострельности на две секунды обойти Ольгу Абрамову, у которой на один промах меньше, и на четыре секунды - Яну Бондарь с ее шестью кругами штрафа. Причем Бондарь пары сотен метров дистанции не хватило, чтобы опередить подруг по сборной - на последнем круге она методично отыгрывала позиции. На финише украинки заняли, соответственно, 28-е, 29-е и 32-е места.

Еще чуть ниже, и также только с 50 процентами попаданий, расположилась Надежда Белкина - 38-й результат. Наименее опытная среди наших девушек Мария Кручова в результате стала 53-й.

Примечательно, что у пяти из шести девушек за плечами старты в Кубке мира, а также набранные кубковые очки и даже занимали подиумы в соревнованиях сильнейших.

Отметим, что в мужском спринте лучшим среди украинцев стали Антон Мигда - 33-й, Максим Ивко - 44-й и Тарас Лесюк - 45-й.

Добавим также, завтра в Шушене день отдыха, а 25 ноября мужчины и женщины еще раз посоревнуются на дистанции спринтов.

Как сообщал УНН, мужская сборная Украины отправилась на этап Кубка мира по биатлону.