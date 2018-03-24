Українські біатлоністи візьмуть участь у чемпіонаті світу для військових
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Українські біатлоністи візьмуть участь у чемпіонаті світу для військових, який пройде в австрійському Гохфільцені з 2 по 10 квітня, передає УНН з посиланням на спільноту UA:Біатлон.
Україну на змаганнях представлятимуть вісім спортсменів. У попередній заявці жіночої команди – Юлія Джима, Ірина Варвинець, Марія Кручова та Валерія Дмитренко. У чоловічій – Сергій Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.
"Ці змагання зазвичай мають потужне представництво. Чимало країн, зокрема Чехія та Австрія, делегують на них біатлоністів, які виступають на етапах Кубка світу", – зазначив тренер Євген Колупаєв.
Примітно, що змаганням у Гохфільцені передуватиме тренувальний збір, який команда проведе в Карпатах у Тисовці.
Як повідомляв УНН, жіноча збірна України втратила максимальну квоту через пропуск етапу Кубка світу в Тюмені.