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Українські біатлоністи візьмуть участь у чемпіонаті світу для військових

Українські біатлоністи візьмуть участь у чемпіонаті світу для військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Українські біатлоністи візьмуть участь у чемпіонаті світу для військових, який пройде в австрійському Гохфільцені з 2 по 10 квітня, передає УНН з посиланням на спільноту UA:Біатлон.

Україну на змаганнях представлятимуть вісім спортсменів. У попередній заявці жіночої команди – Юлія Джима, Ірина Варвинець, Марія Кручова та Валерія Дмитренко. У чоловічій – Сергій Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.

"Ці змагання зазвичай мають потужне представництво. Чимало країн, зокрема Чехія та Австрія, делегують на них біатлоністів, які виступають на етапах Кубка світу", – зазначив тренер Євген Колупаєв.

Примітно, що змаганням у Гохфільцені передуватиме тренувальний збір, який команда проведе в Карпатах у Тисовці.

Як повідомляв УНН, жіноча збірна України втратила максимальну квоту через пропуск етапу Кубка світу в Тюмені.

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