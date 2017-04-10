Українські банки збільшили капітал на 108 млрд грн – В.Гонтарева
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Українські банки збільшили свій капітал на 108 млрд грн. Про це на брифінгу заявила голова НБУ Валерія Гонтарева, передає кореспондент УНН.
“На сьогодні банки вже збільшили свій капітал на 108 млрд грн”, — сказала В.Гонтарева.
Вона зазначила, що це значний крок до їхньої фінансової стійкості у майбутньому і відновлення довіри до них.
“Водночас НБУ розпочав очищення банківської системи від схемних банків, банків-мийок, тих, що не займалися банківським бізнесом. Із 180 банків на початку 2014 року зараз на ринку залишився 91 банк”, — сказала В.Гонтарева.
За її даними, НБУ перевірив 60 банків, або 97% банківської системи.
“Ми ідентифікували власників всіх банків, тому система зараз на 100% прозора”, — сказала В.Гонтарева.
За її словами, в українських банках є ресурси для масштабного відновлення кредитування.
“А це понад 100 млрд грн та 5 млрд дол. вільної ліквідності”, — сказала В.Гонтарева.
Як повідомляв УНН, голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.