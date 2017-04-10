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Украинские банки увеличили капитал на 108 млрд грн - В.Гонтарева

Украинские банки увеличили капитал на 108 млрд грн - В.Гонтарева

Киев  •  УНН

 • 13090 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Украинские банки увеличили свой капитал на 108 млрд грн. Об этом на брифинге заявила председатель НБУ Валерия Гонтарева, передает корреспондент УНН.

“На сегодняшний день банки уже увеличили свой капитал на 108 млрд грн”, — сказала В.Гонтарева.

Она отметила, что это значительный шаг к их финансовой устойчивости в будущем и восстановления доверия к ним.

“Вместе с тем НБУ начал очистки банковской системы от схемных банков, банков-моек, тех, которые не занимались банковским бизнесом. Из 180 банков в начале 2014 года сейчас на рынке остался 91 банк”, — сказала В.Гонтарева.

По ее данным, НБУ проверил 60 банков, или 97% банковской системы.

“Мы идентифицировали владельцев всех банков, поэтому система сейчас на 100% прозрачна”, — сказала В.Гонтарева.

По ее словам, в украинских банках есть ресурсы для масштабного восстановления кредитования.

“А это более 100 млрд грн и 5 млрд долл. свободной ликвидности”, — сказала В.Гонтарева.

Как сообщал УНН, председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.

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