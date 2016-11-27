Українське судно, яке втратило хід у Середземному морі, затримали через вантаж сигарет

“Вантажне судно RS-300 № 97 під прапором України з сімома членами екіпажу — громадянами України, які, за словами капітана, виконували рейс з Чорногорії до Лівану, було відбуксовано через механічну поломку напередодні рано вранці в порт Палеохора Ханьї. Це судно перевозило велику кількість сигарет, законність вантажу вивчає митниця Ханьї”, — повідомила берегова охорона.

Також зазначається, що під час перевірки було виявлено серйозні недоліки, і влада порту заборонила з цієї причини, а також через механічне пошкодження, вихід судна із порту.

Нагадаємо, 24 листопада Міноборони РФ повідомило про порятунок українського судна у Середземному морі.

За повідомленням російського відомства, українське риболовецьке судно “097” втратило хід 21 листопада і дві доби перебувало в дрейфі у Середземному морі.

Як повідомляв УНН, 25 листопада в українському консульстві в Афінах повідомил, що українське судно, у якого вийшов з ладу двигун в Середземному морі, перебуваж на ремонті на Криті. Грецька сторона про росіян, які врятували екіпаж, не повідомляла.