Украинское судно, потерявшее ход в Средиземном море, задержали из-за груза сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Власть Греции задержала украинское судно, которое ранее потеряло ход в Средиземном море, из-за обнаруженного на борту большого груза сигарет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на береговую охрану Греции, передает УНН.
"Грузовое судно RS-300 № 97 под флагом Украины с семью членами экипажа - гражданами Украины, которые, по словам капитана, выполняли рейс из Черногории в Ливан, отбуксировали из-за механической поломки накануне рано утром в порт Палеохора Ханьи. Это судно перевозило большое количество сигарет, законность груза изучает таможня Ханьи", - сообщила береговая охрана.
Также отмечается, что в ходе проверки были выявлены серьезные недостатки, и власть порта запретила по этой причине, а также из-за механического повреждения, выход судна из порта.
Напомним, 24 ноября Минобороны РФ сообщило о спасении украинского судна в Средиземном море.
По сообщению российского ведомства, украинское рыболовецкое судно "097" потеряло ход 21 ноября и двое суток находилось в дрейфе в Средиземном море.
Как сообщал УНН 25 ноября в украинском консульстве в Афинах сообщили, что украинское судно, у которого вышел из строя двигатель в Средиземном море, находится на ремонте на Крите. Греческая сторона о россиянах, которые спасли экипаж, не сообщала.