Українське дербі в чемпіонаті Бельгії завершилося внічию: відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У 10-му турі чемпіонату Бельгії з футболу "Брюгге" захисника національної збірної України Едуарда Соболя в Брюсселі зустрічався з "Андерлехтом", передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Деталі
Український футболіст вийшов на поле в стартовому складі, отримав жовту картку та відіграв повну зустріч, що закінчилася внічию — 1:1.
Український захисник “Андерлехту” Богдан Михайліченко, якого Олександр Петраков включив до резервного списку збірної України на жовтневі матчі відбору ЧС-2022, провів увесь поєдинок у запасі.
Наразі, маючи в активі 19 очок, “Брюгге” займає другу сходинку в турнірній таблиці бельгійської Про Ліги.
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