Гвардіола назвав ймовірний термін відновлення Зінченка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола розповів про стан справ Олександра Зінченка, який відновлюється від травми, повідомляє УНН з посиланням на "manchestereveningnews.co.uk".
Деталі
Менеджер "Манчестер Сіті" підтвердив, що тільки два гравці недоступні для вибору в найближчому матчі із "Ліверпулем" – Ілкай Гюндоган і Зінченко.
Гвардіола сподівається, що Зінченко за найближчі два тижні залікує травму і зіграє в матчі АПЛ проти "Бернлі" 16 жовтня.
Зауважимо, що український півзахисник відновлюється після травми литкового м'яза. Востаннє він з'являвся на полі 15 вересня в поєдинку Ліги чемпіонів проти "РБ Лейпциг" (6:3).
Доповнення
Всього Зінченко зіграв цього сезону в трьох матчах "Містян".