Гвардіола назвав ймовірний термін відновлення Зінченка

Деталі

Менеджер "Манчестер Сіті" підтвердив, що тільки два гравці недоступні для вибору в найближчому матчі із "Ліверпулем" – Ілкай Гюндоган і Зінченко.

Гвардіола сподівається, що Зінченко за найближчі два тижні залікує травму і зіграє в матчі АПЛ проти "Бернлі" 16 жовтня.

Зауважимо, що український півзахисник відновлюється після травми литкового м'яза. Востаннє він з'являвся на полі 15 вересня в поєдинку Ліги чемпіонів проти "РБ Лейпциг" (6:3).

Доповнення

Всього Зінченко зіграв цього сезону в трьох матчах "Містян".