Гвардиола назвал вероятный срок восстановления Зинченко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о состоянии дел Александра Зинченко, который восстанавливается от травмы, сообщает УНН со ссылкой на "manchestereveningnews.co.uk".
Детали
Менеджер "Манчестер Сити" подтвердил, что только два игрока недоступны для выбора в ближайшем матче с "Ливерпулем" - Гюндоган и Зинченко.
Гвардиола надеется, что Зинченко в ближайшие две недели залечит травму и сыграет в матче АПЛ против "Бернли" 16 октября.
Отметим, что украинский полузащитник восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Последний раз он появлялся на поле 15 сентября в поединке Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг" (6:3).
Дополнение
Всего Зинченко сыграл в этом сезоне в трех матчах "Горожан".