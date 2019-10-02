Українська збірна святкувала виграш на старті ЧС з міні-футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Збірна України з міні-футболу з перемоги над Ліваном (3:0) стартувала на чемпіонаті світу в Австралії, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію України з міні-футболу у Facebook.
На перших хвилинах у "жовто-блакитних" було видалено воротаря, і замість нього майже весь матч стояв польовий гравець - Віктор Цой.
Зазначено, що в групі з Україною, Румунія розтрощила Нігерію 10:0.
Зауважимо, що у наступній зустрічі українці 3 жовтня протистоятимуть Румунії.
Як повідомлялося, Україна виборола право прийняти ЧС з міні-футболу.