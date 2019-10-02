Украинская сборная праздновала выигрыш на старте ЧМ по мини-футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Сборная Украины по мини-футболу с победы над Ливаном (3:0) стартовала на чемпионате мира в Австралии, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию Украины по мини-футболу в Facebook.
На первых минутах у "желто-синих" был удален вратарь, и вместо него почти весь матч стоял полевой игрок - Виктор Цой.
Отмечено, что в группе с Украиной, Румыния разгромила Нигерию 10:0.
Заметим, что в следующей встрече украинцы 3 октября противостоять Румынии.
Как сообщалось, Украина получила право принять ЧМ по мини-футболу.