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Украинская сборная праздновала выигрыш на старте ЧМ по мини-футболу

Киев • УНН

 • 10998 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Сборная Украины по мини-футболу с победы над Ливаном (3:0) стартовала на чемпионате мира в Австралии, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию Украины по мини-футболу в Facebook.

Украинская сборная праздновала выигрыш на старте ЧМ по мини-футболу

На первых минутах у "желто-синих" был удален вратарь, и вместо него почти весь матч стоял полевой игрок - Виктор Цой.

Отмечено, что в группе с Украиной, Румыния разгромила Нигерию 10:0.

Заметим, что в следующей встрече украинцы 3 октября противостоять Румынии.

Как сообщалось, Украина получила право принять ЧМ по мини-футболу.

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