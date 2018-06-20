Українська дизайн-студія отримала "Каннського лева" за бренд "Євробачення-2017"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Українська дизайн-студія Banda та дизайн-студія Republique отримали бронзову статуетку Міжнародного фестивалю "Каннські леви" за брендинг пісенного конкурсу "Євробачення-2017". Про це повідомляє прес-служба Міністерства інформаційної політики України, передає УНН.
"Нам вдалося зробити дійсно визначний проект. Україна ще ніколи не отримувала "Каннського лева" за рекламу та дизайн. Ця нагорода доводить, що український креатив може сміливо конкурувати на світовому рівні", - зазначив співзасновник агенції Banda Павло Вржещ.
Відзначимо, Banda agency в цьому році на замовлення Кабінету міністрів України розробила також єдиний бренд України Ukraine NOW.
Нагадаємо, українські школярі на GENIUS Olympiad 2018, яка проходила 11-16 червня у США на базі State University of New York at Oswego, здобули 2 золоті, 2 срібні, 2 бронзові медалі.