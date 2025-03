Українська дизайн-студія отримала "Каннського лева" за бренд "Євробачення-2017"

"Нам вдалося зробити дійсно визначний проект. Україна ще ніколи не отримувала "Каннського лева" за рекламу та дизайн. Ця нагорода доводить, що український креатив може сміливо конкурувати на світовому рівні", - зазначив співзасновник агенції Banda Павло Вржещ.



Відзначимо, Banda agency в цьому році на замовлення Кабінету міністрів України розробила також єдиний бренд України Ukraine NOW.



