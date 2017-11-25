Українська біатлоністка потрапила до топ-10 спринту на етапі Кубку IBU

Кращою серед наших представниць опинилася Анастасія Меркушина - 10 місце (0+1 промахи у стрільбі) +43,9 секунди відставання від переможниці німкені Деніз Херрман.

Ольга Абрамова з двома промахами в лежці, здавалося, зіпсувала собі гонку, але зуміла сконцентруватися на стрільбі стоячи і фінішувати 21-ю. Досить якісні результати в перших гонках сезону продемонструвала Марія Панфілова, обійшовшись без штрафних кіл, що призвело до 24-го місця в фінішному протоколі.

Примітно, що гонка ознаменувалася попаданням в залікову зону всіх шести українок. Юлія Журавок та Надія Бєлкіна з двома промахами у кожної, а також Яна Бондар - з трьома незакритими мішенями в стійці, зайняли відповідно 30-е, 38-е і 33-е місця.

Додамо, що завтра в останній день змагань в Шушені, відбудуться дві змішані естафети.