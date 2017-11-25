Украинская биатлонистка попала в топ-10 спринта на этапе Кубка IBU

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 1468 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 8793 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 9961 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 86060 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 78281 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90933 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121015 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115808 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146303 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107443 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Украинская биатлонистка попала в топ-10 спринта на этапе Кубка IBU

Украинская биатлонистка попала в топ-10 спринта на этапе Кубка IBU

Киев  •  УНН

 • 14222 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Шесть украинок выступило в спринтерской гонке первого этапа Кубка IBU, который проходит в норвежском городе Шушен, передает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Лучшей среди наших представительниц оказалась Анастасия Меркушина - 10 место (0 + 1 промахи в стрельбе) +43,9 секунды отставания от победительницы немки Дениз Херрман.

Ольга Абрамова с двумя промахами в лежке, казалось, испортила себе гонку, но сумела сконцентрироваться на стрельбе стоя и финишировать 21-й. Достаточно качественные результаты в первых оставшихся гонках сезона продемонстрировала Мария Панфилова, обойдясь без штрафных кругов, что привело до 24 места в финишном протоколе.

Примечательно, что гонка ознаменовалась попаданием в зачетную зону всех шести украинок. Юлия Журавок и Надежда Белкина с двумя промахами в каждой, а также Яна Бондарь - с тремя незакрытыми мишенями в стойке, заняли соответственно тридцатых, тридцать восьмой и тридцать третьей места.

Добавим, что завтра в последний день соревнований в Шушене, состоятся две смешанные эстафеты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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