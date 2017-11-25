Украинская биатлонистка попала в топ-10 спринта на этапе Кубка IBU

Лучшей среди наших представительниц оказалась Анастасия Меркушина - 10 место (0 + 1 промахи в стрельбе) +43,9 секунды отставания от победительницы немки Дениз Херрман.

Ольга Абрамова с двумя промахами в лежке, казалось, испортила себе гонку, но сумела сконцентрироваться на стрельбе стоя и финишировать 21-й. Достаточно качественные результаты в первых оставшихся гонках сезона продемонстрировала Мария Панфилова, обойдясь без штрафных кругов, что привело до 24 места в финишном протоколе.

Примечательно, что гонка ознаменовалась попаданием в зачетную зону всех шести украинок. Юлия Журавок и Надежда Белкина с двумя промахами в каждой, а также Яна Бондарь - с тремя незакрытыми мишенями в стойке, заняли соответственно тридцатых, тридцать восьмой и тридцать третьей места.

Добавим, что завтра в последний день соревнований в Шушене, состоятся две смешанные эстафеты.