Українка виборола путівку на ОІ-2020 та "золото" турніру в Мадриді

Деталі

На шляху до першого місця Кривицька змусила скласти зброю господарку доріжки Сару Фернандес Кальєха (15:9), Яну Гріяк з Сербії (15:12), британку Сьюзан Марію Сіку (15:5), а у вирішальному поєдинку здолала опір дворазової медалістки чемпіонату Європи – Александри Ндоло з Німеччини (15:12).

Зазначимо, що для 34-річної Кривицької Олімпійські ігри в Токіо стануть третіми в кар'єрі. У Лондоні-2012 вона вибула у другому раунді, в Ріо 2016 - в третьому раунді.

Доповнення

Змагання в Мадриді триватимуть до 25 квітня.