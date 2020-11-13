Українець вийшов тріумфатором із бою непереможних бійців у США

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. В Анкасвілле (штат Коннектикут, США) завершився турнір зі змішаних єдиноборств “Bellator 252” в якому взяв участь українець Ярослав Амосов, передає УНН з посиланням на “Bellator”.

У поєдинку, який передував головній події шоу, український напівсередньоваговик Амосов переміг американця Логана Сторлі. Виграш був здобутий роздільним рішенням суддів — 28:29, 29:28, 29:28.

Зазначимо, що 27-річний Амосов виступає в напівсередній вазі, у нього 25 перемог в 25 боях в змішаних єдиноборствах. 28-річний американець Сторлі зазнав першої поразки в кар’єрі. Раніше у нього була серія з 11 перемог.

Нагадаємо, що інший український боєць отримав 14-місячну дискваліфікацію.

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