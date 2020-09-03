Український боєць отримав 14-місячну дискваліфікацію

В аналізі українця виявили заборонений препарат местеролон. У ході розслідування обставин справи Доскальчук представив докази того, що лікар неправильно прописав йому заборонений препарат, що містить местеролон. Тому "USADA" визначила меншою ступінь провини Доскальчука і те, що він повинен отримати скорочений термін дискваліфікації.

14-місячний термін дискваліфікації Доскальчука розпочався 6 червня 2020 року, коли була взята його позитивна проба.

Примітно, що протягом кар'єри Доскальчук здобув 10 виграшів і зазнав дві поразки під егідою UFC.