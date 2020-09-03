Український боєць отримав 14-місячну дискваліфікацію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Боєць змішаних видів боротьби без правил Олександр Доскальчук порушив антидопінгові правила та отримав дискваліфікацію, передає УНН з посиланням на сайт антидопінгової програми UFC.
В аналізі українця виявили заборонений препарат местеролон. У ході розслідування обставин справи Доскальчук представив докази того, що лікар неправильно прописав йому заборонений препарат, що містить местеролон. Тому "USADA" визначила меншою ступінь провини Доскальчука і те, що він повинен отримати скорочений термін дискваліфікації.
14-місячний термін дискваліфікації Доскальчука розпочався 6 червня 2020 року, коли була взята його позитивна проба.
Примітно, що протягом кар'єри Доскальчук здобув 10 виграшів і зазнав дві поразки під егідою UFC.