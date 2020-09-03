Украинский боец получил 14-месячную дисквалификацию

В анализе украинца обнаружили запрещенный препарат местеролон. В ходе расследования обстоятельств дела Доскальчук представил доказательства того, что врач неправильно прописал ему запрещенный препарат, содержащий местеролон. Поэтому "USADA" определила меньшую степень вины Доскальчука и то, что он должен получить сокращенный срок дисквалификации.

14-месячный срок дисквалификации Доскальчука начался 6 июня 2020 года, когда была взята его положительная проба.

Примечательно, что в течение карьеры Доскальчук получил 10 выигрышей и потерпел два поражения под эгидой UFC.