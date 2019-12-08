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Українець став тріумфатором Кубку світу з велотреку

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Спортсмен Роман Гладиш приніс Україні золоту нагороду в рамках етапу Кубку світу з велотреку, що проходить у Новій Зеландії, передає УНН з посиланням на НОК України.

"Золоті новини з Нової Зеландії. Вітаємо Романа Гладиша з перемогою на етапі Кубка світу з велотреку у гонці скетч", - сказано у повідомленні НОК України.

Гладиш набрав 500 очок і випередив на фініші нідерландця Роя Ефтінґа (450) та грека Хрістоса Волікакіса (400), які здобули відповідно срібло і бронзу. 

Нагадаємо, що Гладиш виборював медаль на чемпіонаті Європи-2017 у Берліні. 

Українські Національні Новини

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