Українець став тріумфатором Кубку світу з велотреку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Спортсмен Роман Гладиш приніс Україні золоту нагороду в рамках етапу Кубку світу з велотреку, що проходить у Новій Зеландії, передає УНН з посиланням на НОК України.
"Золоті новини з Нової Зеландії. Вітаємо Романа Гладиша з перемогою на етапі Кубка світу з велотреку у гонці скетч", - сказано у повідомленні НОК України.
Гладиш набрав 500 очок і випередив на фініші нідерландця Роя Ефтінґа (450) та грека Хрістоса Волікакіса (400), які здобули відповідно срібло і бронзу.
Нагадаємо, що Гладиш виборював медаль на чемпіонаті Європи-2017 у Берліні.