Україна закликала Брюссель вимагати пояснень від Угорщини про те, чому Сійярто працює проти інтересів ЄС в Азії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. В Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр Петер Сійярто поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах росії та працює проти інтересів ЄС в Азії. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає УНН.
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«Виявляється, що весь світ страждає від наслідків війни не тому, що Росія напала на Україну, а тому, що Європа глобалізувала конфлікт. Так вважає міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який днями відвідав Гонгконг», - написав Ніколенко.
Він зазначив, що в МЗС вважають, що Брюссель має вимагати пояснень від Угорщини через заяву Сійярто.
«На нашу думку, в Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії. Адже мова тут вже йде не лише про Україну, але і про намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії», - зазначив Ніколенко.
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