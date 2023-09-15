Україна закликала Брюссель вимагати пояснень від Угорщини про те, чому Сійярто працює проти інтересів ЄС в Азії

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«Виявляється, що весь світ страждає від наслідків війни не тому, що Росія напала на Україну, а тому, що Європа глобалізувала конфлікт. Так вважає міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який днями відвідав Гонгконг», - написав Ніколенко.

Він зазначив, що в МЗС вважають, що Брюссель має вимагати пояснень від Угорщини через заяву Сійярто.

«На нашу думку, в Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії. Адже мова тут вже йде не лише про Україну, але і про намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії», - зазначив Ніколенко.

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