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Україна за добу відібрала з ПСГ 48 млн куб. м газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 2 січня зменшився до 11,901 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 48,38 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ заповнені на 38%.

При цьому в даних за 2 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 40,52 млн куб. м, Польщі - 4,11 млн куб. м, з Угорщини - 3,54 млн куб. м газу.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Українські Національні Новини

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