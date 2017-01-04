Україна за добу відібрала з ПСГ 48 млн куб. м газу

За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 48,38 млн куб. м газу.

Так, українські ПСГ заповнені на 38%.

При цьому в даних за 2 січня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 40,52 млн куб. м, Польщі - 4,11 млн куб. м, з Угорщини - 3,54 млн куб. м газу.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.