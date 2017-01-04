Украина за сутки отобрала из ПХГ 48 млн куб. м газа
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 2 января уменьшился до 11,901 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 48,38 млн куб. м газа.
Так, украинские ПХГ заполнены на 38%.
При этом в данных за 2 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 40,52 млн куб. м, Польши - 4,11 млн куб. м, из Венгрии - 3,54 млн куб. м газа.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.