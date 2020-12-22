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Україна вирішила позмагатись за головування в Дунайській стратегії у 2022 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. У 2022 році Україна може взяти на себе головування у Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону. Наразі готується проект відповідного урядового рішення, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінрегіону.

Україна вирішила позмагатись за головування в Дунайській стратегії у 2022 році

“У 2022 році Україна може взяти на себе головування у Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону. Координаційний центр з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії підтримав ініціативу Мінрегіону щодо підготовки та подання заявки від України. Наразі готується проект відповідного урядового рішення”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відповідальна місія для України, яка передбачає реалізацію комплексу завдань та взяття відповідних зобов’язань урядом.

Додамо, що Дунайська стратегія була затверджена Радою ЄС 24 червня 2011 року. На сьогодні вона має 14 країн-учасниць серед яких Україна. Стратегія передбачає співпрацю за 11-ма пріоритетними напрямками, зокрема, розвиток транспортної інфраструктури, охорона навколишнього середовища, підвищення рівня добробуту населення, економічний розвиток регіону, зміцнення безпеки.

Щорічно в Стратегії за результатами голосування Національних координаторів серед країн-учасниць обирається країна, яка бере на себе головування у відповідному році. Нині в Стратегії головує Словацька Республіка.

Нагадаємо, влітку 2020 року уряд затвердив Порядок відшкодування партнерами проектів та бенефіціарам технічної допомоги неналежно витрачених коштів Європейського Союзу на фінансування Дунайської транснаціональної програми.

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