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Україна розгромила Швецію на старті ЧЄ з регбі

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В Одесі чоловіча національна збірна України здобула перемогу над командою Швеції в матчі чемпіонату Європи з регбі-15 в дивізіоні "Conference 1 North". Про це інформує Федерація регбі України, передає УНН.

Багато в чому позначився досвід і зіграність української команди. Це в першу чергу стосується гри господарів поля при стандартах, де у шведів не виходило зовсім нічого. Добре проявили себе форварди і флай-хав Сергій Церковний, вміло керував діями партнерів і відзначився дублем.

У підсумку більш ніж впевнена звитяга 29:8.

У турнірній таблиці Україна та Литва поділяють першу сходину (по 5 залікових балів), у Латвії і Швеції по 4 очки, в Угорщини 2.

Зауважимо, що наступний поєдинок за участю підопічних Валерія Кочанова в рамках першості Старого Світу пройде 4 листопада в Паневежисі проти збірної Литви.

Українські Національні Новини

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