Україна розгромила Швецію на старті ЧЄ з регбі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В Одесі чоловіча національна збірна України здобула перемогу над командою Швеції в матчі чемпіонату Європи з регбі-15 в дивізіоні "Conference 1 North". Про це інформує Федерація регбі України, передає УНН.
Багато в чому позначився досвід і зіграність української команди. Це в першу чергу стосується гри господарів поля при стандартах, де у шведів не виходило зовсім нічого. Добре проявили себе форварди і флай-хав Сергій Церковний, вміло керував діями партнерів і відзначився дублем.
У підсумку більш ніж впевнена звитяга 29:8.
У турнірній таблиці Україна та Литва поділяють першу сходину (по 5 залікових балів), у Латвії і Швеції по 4 очки, в Угорщини 2.
Зауважимо, що наступний поєдинок за участю підопічних Валерія Кочанова в рамках першості Старого Світу пройде 4 листопада в Паневежисі проти збірної Литви.