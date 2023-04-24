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Україна потрібна в НАТО та ЄС задля миру: Зеленський та прем’єр Естонії підписали декларацію

Україна потрібна в НАТО та ЄС задля миру: Зеленський та прем’єр Естонії підписали декларацію

Київ • УНН

 • 574290 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас спільну декларацію, в якій зокрема йдеться про те, що задля миру у Європі потрібна Україна у Європейському Союзі й у НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОП.

Цитата

«Задля миру у Європі нам потрібна Україна у Європейському Союзі й у НАТО. І це також посил спільної декларації, яку ми щойно підписали», – сказала Каллас.

Вона також наголосила на тому, що російські керманичі й виконавці мають бути притягнуті до відповідальності за злочин агресії проти України та незаконну депортацію наших громадян.

Також Каллас висловила подяку за запрошення відвідати Житомирщину, на відбудові якої сфокусується Естонія. Серед об’єктів, які відновлюють із допомогою Естонії, – дитячий садок в Овручі та низка інших соціальних та інфраструктурних об’єктів.

«Очільниця естонського уряду висловила сподівання, що відбудова разом з реформами та євроінтеграцією створять можливості для швидкого економічного зростання й дадуть Україні змогу стати однією з найуспішніших економік Європи», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, Каллас заявила, що Естонія вірить у перемогу України.

«Ми віримо в Україну, яка процвітатиме, з ліберальною демократією, вільною ринковою економікою та належністю до євроатлантичної спільноти. Ваша боротьба, ваші жертви чітко показали, що шлях до миру – це усунення «сірих зон» у європейській безпеці», – зазначила вона.

Доповнення

Зеленський обговорив з прем’єром Естонії можливості на передовій та рух до набуття членства в НАТО.

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