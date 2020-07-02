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Україна порушить питання відкриття КПВВ на Донбасі на наступному засіданні ТКГ — Резніков

Україна порушить питання відкриття КПВВ на Донбасі на наступному засіданні ТКГ — Резніков

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Українська делегація планує порушити питання відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі на наступному засіданні Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Так, за його словами, українська делегація ще 9-10 червня порушувала питання відкриття КПВВ, з боку вільної частини Донбасу КПВВ "Станиця Луганська" та "Мар’їнка" були відкриті 10 червня.

Резніков зазначив, що у Луганській області рух поступово було налагоджено, у Донецькій він блокувався з непідконтрольної уряду України території.

"Заради інтересів людей українська сторона діяла максимально гнучко, ми забезпечили оперативне відкриття другого КПВВ на Донеччині — у Новотроїцькому, на чому наполягала та сторона. Але вони і його за кілька днів закрили. Тобто, блокували один КПВВ, наполягали на відкритті іншого, ми його відкрили, а вони і його заблокували. Це питання знову буде підняте українською делегацією на засіданні ТГК наступного тижня", - сказав Резніков.

Додамо, що у пресслужбі Мінреінтеграції запевнили, що "з боку української влади зроблено усе необхідне, аби забезпечити безпечний рух через КПВВ".

"Зокрема, встановлено максимально лояльний режим перетину для дітей, які планують вступати до українських вишів, для інших категорій запропоновано прозорий порядок і умови проходження самоізоляції з метою забезпечення безпеки під час епідемії COVID-19. Перетин КПВВ у Луганській та Херсонській областях за цими правилами забезпечується у штатному режимі", - вказали у пресслужбі.

Щодо Донецької області, то, як зазначено, спочатку непідконтрольною стороною було встановлено вимогу в’їзду на тимчасово окуповану РФ територію України виключно за списками з подальшою обов’язковою обсервацією протягом 14 днів у лікарнях. Наразі ж усі КПВВ з боку ТОТ Донецької області повністю заблоковані.

"При цьому, починаючи з 24 червня, окупаційна "влада" забезпечувала організовані поїздки мешканців Донеччини, які мають російські паспорти, до Ростовської області РФ для голосування за зміни до Конституції РФ. Наразі рух на тимчасово непідконтрольній ділянці українсько-російського кордону відкритий, жодні заходи щодо забезпечення безпеки під час епідемії не вживаються", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, непідконтрольна сторона на КПВВ "Станиця Луганська" та "Мар’їнка" відмовилася пропускати людей, посилаючись на карантинні заходи. Пропуск громадян перестав проводитися навіть з гуманітарною метою, зокрема, на похорони або лікування.

З 28 червня пропуск через лінію розмежування здійснюється лише у КПВВ "Станиця Луганська", оскільки всі решту КПВВ блокують бойовики.

Також нагадаємо, що наступний раунд консультацій у межах ТКГ запланований на 8 липня.

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