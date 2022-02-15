Україна попросила допомогу НАТО на випадок масштабних надзвичайних ситуацій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Україна попросила міжнародну допомогу у НАТО для масштабних надзвичайних ситуацій, які можуть загрожувати мирному населенню. Зокрема, автокрани, спецмашини радіаційної та хімічної розвідки. Про це УНН повідомляє з посиланням на НАТО.
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“Державна служба України з надзвичайних ситуацій готується до масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру, які можуть торкнутися мирного населення. Відповідно до зазначених процедур, 15 лютого 2022 року EADRCC (Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха — ред.) отримав запит про міжнародну допомогу від України", — йдеться в повідомленні.
Деталі
У запиті Україна просить поставити, зокрема 10 автокранів вантажопідйомністю не менше 35 тонн, 10 гусеничних бульдозерів, 10 гусеничних бульдозерів, 10 пневматичних колісних екскаваторів.
Крім того, Україна просить надати, зокрема 70 пікапів, 30 всюдиходів, 6 машин розмінування з дистанційним керуванням.
Доповнення
Британський таблоїд The Sun з посиланням на дані американської розвідки повідомляв, що Росія має намір вторгнутися в Україну завтра, 16 лютого, о першій годині ночі за британським часом і о третій годині ночі за київським, завдавши масованого ракетного удару за участю 200 000 військовослужбовців.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, коментуючи інформацію The Sun про час вторгнення Росії в Україну, зазначив, що потрібно розрізняти таблоїди і поважні ЗМІ.
Контекст
15 лютого Міністерство оборони Росії повідомили про завершення навчань і відведення своїх військ від українських кордонів. При цьому зазначалося, що російські військові все ще продовжують навчання на декількох напрямках.
Але аналітики Conflict Intelligence Team стверджують, що колони військової техніки Збройних сил РФ продовжують рухатися до кордону з Україною.
Доповнення
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна повірить у деескалацію біля своїх кордонів тоді, коли побачить відведення російських військ.