Україна – Польща: команди отримали нову дату проведення поєдинку

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КИЇВ. 7 липня. УНН. У Хожуві на Сілезькому стадіоні національна збірна України проведе товариський поєдинок із Польщею. Про це інформує УАФ, передає УНН.

Зустріч команда розпочнеться 11 листопада о 20:45 за місцевим часом (о 21:45 за київським).

Примітно, що цей поєдинок був запланований на 31 березня поточного року, але через пандемію вірусу COVID-19 та рішення Виконкому УЄФА його було перенесено.

Додамо, що за кілька днів після зустрічі із Польщею (14-го та 17 листопада) збірна України проведе два виїзні матчі в рамках Ліги націй — відповідно проти команд Німеччини та Швейцарії.

Як повідомлялося, українська збірна зберегла місце в числі 30-ти кращих у рейтингу ФІФА.

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