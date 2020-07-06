Україна – Польща: команди отримали нову дату проведення поєдинку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У Хожуві на Сілезькому стадіоні національна збірна України проведе товариський поєдинок із Польщею. Про це інформує УАФ, передає УНН.
Зустріч команда розпочнеться 11 листопада о 20:45 за місцевим часом (о 21:45 за київським).
Примітно, що цей поєдинок був запланований на 31 березня поточного року, але через пандемію вірусу COVID-19 та рішення Виконкому УЄФА його було перенесено.
Додамо, що за кілька днів після зустрічі із Польщею (14-го та 17 листопада) збірна України проведе два виїзні матчі в рамках Ліги націй — відповідно проти команд Німеччини та Швейцарії.
Як повідомлялося, українська збірна зберегла місце в числі 30-ти кращих у рейтингу ФІФА.